Schüler feiern trotz Einbruchs Karneval

Ausgelassene Stimmung: Trotz des Einbruchs konnten die Grundschüler gemeinsam bei „Witte-König“ Karneval feiern. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Beverbruch. Die Aufregung und die Vorfreude waren groß: Schon lange stand für die Kinder fest, welches Kostüm sie an Rosenmontag anziehen und wie sie sich von ihren Eltern schminken lassen wollten. Umso größer war die Enttäuschung, als die kleinen Piraten, Einhörner, Prinzessinnen und Clowns bei der Beverbrucher Grundschule beziehungsweise beim Kindergarten ankamen und Karneval ins Wasser zu fallen drohte. Begrüßt wurde der Nachwuchs dort nämlich nicht nur von seinen Lehrern und Erziehern, sondern auch von der Polizei. Die Beamten mussten wegen Einbruchs ermitteln. Das Karnevalsfest fand trotzdem statt – nur eben nicht in der Schule.