Comedy derb und direkt serviert

Es durfte gelacht werden: Einen unterhaltsamen Abend bescherten Vera Deckers und Friedemann Weise. Moderiert wurde die Veranstaltung von Peter Wendeln (Mitte). Foto: Yvonne Högemann

Von Yvonne Högemann



Garrel. Beste Unterhaltung bot die Comedy-Night in Garrel, zu der der Kunst- und Kulturkreis am Freitag eingeladen hatte. 200 Besucher waren gekommen, um Vera Deckers und Friedemann Weise im Gasthaus „Zum Schäfer" zu sehen und zu hören. Durch den Abend führte Peter Wendeln. Kabarettistin und Stand-Up-Comedian Vera Deckers hatte ihr Programm „Wo die Narzissten blühen" im Gepäck. Geschlechterklischees, Helikoptereltern und sozialen Medien sind ihre Themen, in der die Selbstdarstellung zum lukrativen Berufswunsch wird.