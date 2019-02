„Daran werden sich auch Garreler gewöhnen“

Unfallschwerpunkte entschärfen: In den Kreuzungsbereichen Petersfelder Straße und Böseler Straße (Foto) sollen Ampeln und Linksabbiegespuren errichtet werden. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Tempo 30 auf der Hauptstraße, Radfahrer auf die Fahrbahn, Ampeln an den Unfallschwerpunkten (in den Einmündungsbereichen Böseler Straße und Petersfelder Straße), eine Mittellinsel auf Höhe des Heide-Centers und eine Dunkelampel auf Höhe der Kaiforter Straße (MT berichtete): Das sind die Maßnahmen, für die sich der Gemeinderat Garrel in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich ausgesprochen hat. Heißt konkret: Die Planungen sollen intensiviert und vorangetrieben werden. Die Frage, ob Radfahrer zukünftig auch auf der Hauptstraße fahren dürfen, sorgte für Diskussionsstoff. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.