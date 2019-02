„Der Kopf ist der wichtigste Muskel“

Zu Gast in Garrel: KKK-Vorsitzende Ulla Tangemann-Rolfes begrüßt den Weltenradler Thomas Meixner. Foto: Kessens

Von Martin Kessens



Garrel. So manche „Ahs und Ohs“ entlockte Weltenradler Thomas Meixner den fast 100 Zuhörern im Gasthaus „Zum Schäfer“, als er seine beeindruckenden Bilder von seiner Fahrradtour von Sachsen-Anhalt nach Sidney zu den Olympischen Spielen präsentierte. Auf Einladung des Kunst - und Kulturkreises Garrel nahm er das Publikum in eine immer fremder werdende orientalische Welt mit.



„Drei wichtige Schritte muss man machen, um sein Ziel zu erreichen", sagte Meixner. „Die Wohnung kündigen, die Arbeitsstelle kündigen und dann der wichtigste Schritt: einfach losfahren."