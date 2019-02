Gans fühlt sich bei Schafen pudelwohl

Ungewöhnlicher, zutraulicher Gast schließt sich Herde an und schläft sogar manchmal nachts mit im Stall

Gans als Gast: Seit einigen Wochen hat eine Kanadagans sich einer Schafherde angeschlossen, die am Regenrückhaltebecken hinterm Esch zu Hause ist. Foto: Looschen



Von Hubert Looschen



Garrel. Da staunte Bernd Nienaber nicht schlecht, als im Dezember plötzlich ein ungewöhnlicher Gast in seiner Schafweide auftauchte – eine Kanadagans. Elf Jakobsschafe hält er in seiner Weide. Der eingeflogene Gast, ob Gans oder Ganter ist nicht klar, stolziert mitten in der Herde oder mal vorneweg oder hinterher auf Nienabers Weide. Die Schafe und die Gans akzeptieren sich. „Sie gehört zur Herde", wundert sich der Schafhalter.