Härteste und schönste Tour des Lebens

Hat viel zu erzählen: Aufmerksame Zuhörer hatte Bernd Meyer gestern im Johanneshaus. Die Gruppe „Mann ü 60“ verfolgte gespannt das Motorrad-Abenteuer des Garrelers in den USA. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Garrel. Von einem Rekord sprach am Donnerstag Hubert Looschen, Organisator der Treffen „Mann ü 60“ in Garrel. Noch nie habe es so viele Teilnehmer gegeben, wie beim Vortrag des begeisterten Motorradfahrers Bernd Meyer. Der Garreler hatte im vergangenen Jahr den Trans-American-Trail (TAT) durch die USA von Ost nach West bezwungen und stellte in einer Bilder- und Videoschau die Tour im Zeitraffer zusammen.



Am Ende waren es immer noch 120 Minuten, doch die waren nicht langweilig, was man auch an der Stille im Johanneshaus ableiten konnte.