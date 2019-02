Amerikaner nehmen Urlaub von Trump

Besuch in „Amerika“: Günter Buschenlange (von links), Amerika-Expertin Maria Blömer, Janet Brown-Lowe und Jerry Lowe schauen sich Garrels Ortsteil an. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Wenn Amerikaner in Garrel zu Besuch sind, dann darf ein Zwischenstopp nicht fehlen: Amerika. Drei Tage besuchten Janet Brown-Lowe und Jerry Lowe aus Bettendorf, eine Stadt im Osten des US-amerikanischen Bundesstaates Iowa am Westufer des Mississippi, Garrels Heimatvereinsvorsitzenden Günter Buschenlange. Seinen Besuch in Deutschland nutzt das Ehepaar auch, „um Urlaub von Trump zu machen“, wie die pensionierte Lehrerin erkärt. Sie könnten Neuigkeiten über ihn aktuell nicht mehr ertragen. „In den USA hört man nichts anderes.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.