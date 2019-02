Leichte Laufschuhe kein „gefährliches Werkzeug“

Symbolfoto: Bänsch

Garrel/Cloppenburg (ma). Das Schützenfest 2017 in Garrel ist einem 35 Jahre alten Mann aus Garrel teuer zu stehen bekommen. Insgesamt hat es ihn 4000 Euro gekostet. Grund dafür: Der 35-Jährige hatte einen 20-Jährigen angegriffen und diesem die Schneidezähne herausgeschlagen. Außerdem hatte er das Opfer mit mehrmals mit dem Fuß getreten. Am Mittwoch nun erfuhr die Attacke vor dem Cloppenburger Amtsgericht das gerichtliche Nachspiel. Aufgrund der Tritte mit dem Fuß war der 35-Jährige unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Die ist immer dann gegeben, wenn die Tat unter anderem „mittels eines gefährlichen Werkzeugs“ begangen wurde. Im vorliegenden Fall waren die Schuhe das gefährliche Werkzeug. Doch diese rechtliche Einordnung konnte nicht ganz halten. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 14. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Garrel:

13.02.2019 | Baby Franz findet in Chronik bereits Erwähnung