Baby Franz findet in Chronik bereits Erwähnung

Chronik-Team: Wilfried Kock (sitzend von links), Maria Ameskamp, Maria Blömer und Alexandra Iken stecken mitten in den Vorbereitungen. Thomas von Höfen (stehend von links), Reinhard Wiese, Birgit Wieghaus und Thomas Rump vom Festausschuss schauen sich die bisherigen Ergebnisse an. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Falkenberg. Das Vierteljahrhundert wurde ausgelassen, zum 50-jährigen Bestehen des Ortes erschien noch ein recht dünnes Heftchen, der 75. Geburtstag wurde mit einem 327-seitigen Band gekrönt, doch die Chronik zur 100-Jahr-Feier von Falkenberg am 31. August und 1. September toppt alles. Allein 260 Seiten stehen für die Familienchronik zur Verfügung. „Wir haben alle Familien erfasst“, erklärt Kock. Fast alle seien sogar mit Foto vertreten. Ein guter Schnitt, wie die Chronisten finden. Selbst der aktuell jüngste Einwohner wurde schon erfasst, erst am Dienstag kam der kleine Franz zur Welt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.