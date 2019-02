Leon, Noah, Sofia und Tilda machen das Rennen

Garreler und Emsteker mögen‘s traditionell: Die beliebtesten Babynamen fallen eher klassisch aus. Foto: Patrick Pleul/dpa

Garrel/Emstek. Während der Schwangerschaft muss man einiges für den Nachwuchs vorbereiten. Und wissen die zukünftigen Eltern endlich das Geschlecht, dann haben sie die Qual der Wahl: Welchen Namen gebe ich meinem Kind? Nicht selten entbrennt in Familien eine heiße Diskussion über den perfekten Vornamen.



Der Trend zeigt: lieber kurz und klassisch. Bei der Wahl der Vornamen für ihr Baby machen die Bürger in Garrel und Emstek keine großen Experimente. Die beliebtesten Vornamen 2018 in der Gemeinde Garrel lauten für Mädchen Pauline, Tilda und Sophie (wurden jeweils dreimal vergeben) und für Jungen Leon. In Emstek machen Noah und Sofia das Rennen. Das haben beide Meldeämter für die MT ermittelt.