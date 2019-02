Niedersachsen plant Videoüberwachung

Im Gespräch: Dr. Gerald Otto (von links), Stephan Weil und Matthias Brümmer diskutieren über die Zustände in Schlachthöfen. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff

und Georg Meyer



Garrel. Niedersachsens Landesregierung will die Kameraüberwachung von Schlachthöfen am 15. Februar in den Bundesrat einbringen. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil am Montag in Garrel bei seinem Besuch des Schlachthofes der Goldschmaus-Gruppe an. „Wir wollen Videoüberwachung an neuralgischen Stellen möglich machen“, erklärte der Sozialdemokrat. Damit wolle das Land auf die Tierquälerei-Skandale reagieren.



Matthias Brümmer von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten kann beim Thema Videoüberwachung nur mit dem Kopf schütteln. „Das ist nicht der richtige Weg." Videoüberwachung sei mit der Kontrolle von Mitarbeitern gleichzusetzen.