Ausbau soll Verkehr weiter entlasten

Symbolfoto: dpa

Von Sandra Hoff



Garrel. Den innerörtlichen Verkehr in Garrel entlasten und die Verkehrssicherheit erhöhen: Das soll mit der Verbindung der Böseler Straße bis zur Varrelbuscher Straße gelingen. Ein Großteil der Fahrbahn wurde bereits auf eine Breite von 6,25 Metern ausgebaut, jetzt soll der letzte Abschnitt angegangen werden. Denn das Teilstück der Straßen Im Zuckergrund und Im Karspohl fehlt noch. Der Planungs- und Verkehrsausschuss sprach sich am Montag einstimmig für die Maßnahme aus.



Die Fahrbahn soll ebenso wie die bereits fertiggestellten Abschnitte auf 6,25 Meter erweitert werden, zudem soll ein 2,5 Meter breiter Geh- und Radweg sowie eine durchgängige Straßenbeleuchtung entstehen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

