Marien-Apotheke hilft bei Typisierungen

Mund auf gegen Leukämie: Apothekerin Dr. Gisela Werber (vorne, rechts) und ihr Team führen in der Marien-Apotheke fortan Stammzellentypisierungen durch. Über das Engagement freut sich Christa Lindenberg (vorne, links), Vize-Vorsitzende des Vereins „Leukin“. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. In der Marien-Apotheke in Garrel können sich Bürger ab sofort über eine Stammzellenspende informieren und sich direkt vor Ort kostenlos typisieren lassen. Leukin, ein Verein zur Hilfe leukämiekranker Kinder, hat im Kampf gegen den Blutkrebs einen Servicepoint in der Apotheke eingerichtet.



„Alle 45 Minuten erkrankt jemand in Deutschland an Leukämie“, weiß Christa Lindenberg vom Verein Leukin. „Mund auf, Wattestäbchen rein und Spender sein“, erklärt sie den Typisierungsvorgang. „Der Vorgang dauert nur fünf Minuten und ist für den Probanden kostenlos. Und: Im besten Fall rettet er Leben.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.