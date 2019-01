Politik nicht vom Rufbussystem überzeugt

In Vechta: Im Nachbarkreis fahren schon Rufbusse. Foto: Chowanietz

Von Sandra Hoff



Garrel. Mehr Mobilität im ländlichen Raum für Familien, Schüler und ältere Menschen: Das ist das Ziel des vom Landkreis initiierten Rufbus-Systems, an dem sich auch die Gemeinde Garrel beteiligen soll. Doch das ausgearbeitete Konzept stößt nicht nur auf Gegenliebe.



Die Busse können persönlich oder telefonisch in der Zentrale, über ein Buchungssystem im Internet oder mit einer App angefordert werden. Auf der jüngsten Sitzung des Planungs- und Verkehrsausschusses kritisierte Rainer Engelmann (CDU) das vorliegende Konzept. Ihm fehle eine Anbindung nach Oldenburg. „Es gibt noch deutlichen Optimierungsbedarf.“ Für Arnold Hannöver (BfG) ist das Rufbus-System zu sehr auf die Stadt Cloppenburg ausgerichtet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 31. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.