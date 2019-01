Kommt Tempo 30 auf der Hauptstraße?

Hilfestellung: Auf Höhe des Heide-Centers soll eine Mittelinsel entstehen, damit die Fußgänger und Radfahrer die Hauptstraße besser überqueren können. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Tempo 30 für alle Fahrzeuge auf der Hauptstraße und der Petersfelder Straße in Garrel, so lautet die Hauptforderung der Mitglieder des Sanierungsbeirates und des Arbeitskreises Verkehr, die auf der jüngsten Sitzung des Planungs- und Verkehrsausschusses vorgestellt wurde. Bedeutet konkret: Die Geschwindigkeitsbegrenzung soll von der Kreuzung Böseler Straße bis hin zum Einkaufszentrum Süd (Heide-Center) sowie auf der Petersfelder Straße von der Hauptstraße bis zum Dorfpark gelten.



Damit einhergehend sollen Radfahrer zukünftig auch die Straßen (westlich der Hauptstraße und nördlich der Petersfelder Straße) mitbenutzen können. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.