84-Jähriger kann das Stehlen nicht lassen

Symbolfoto: Vorwerk

Garrel/Cloppenburg (ma). Das Cloppenburger Amtsgericht hat am Donnerstag einen 84-jährigen aus Garrel wegen Diebstahls verurteilt. Er hatte in Garrel Eiergeld gestohlen – ganze 10,20 Euro. Und das, obwohl er unter Bewährung wegen früherer Taten stand. Das Gericht beließ es aber auch in diesem Fall noch bei einer Bewährungsstrafe (fünf Wochen Haft auf Bewährung) und schickte den betagten Herrn nicht schon wieder ins Gefängnis. Dort verbrachte er bereits zwölf Jahre seines Lebens. 212 Diebstähle gehen auf sein Konto. Der 84-Jährige ist unbelehrbar. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 25. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Garrel:

24.01.2019 | Krichbaum will Senioren ein Gehör geben