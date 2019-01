Krichbaum will Senioren ein Gehör geben

Peter Krichbaum (Foto: Hoff)

Von Sandra Hoff



Garrel. Ein Gespräch mit Pfarrer Paul Horst, eine Vorstellungsrunde beim Seniorenkaffee oder diverse Treffen mit Vereinsvorsitzenden: Der Terminkalender von Peter Krichbaum ist voll. Als ehrenamtlicher Seniorenbeauftragter der Gemeinde Garrel will er schnell Kontakte knüpfen, um Senioren bei ihren Sorgen und Nöten die entsprechende Hilfe anbieten zu können.



Darum hält er jetzt einmal im Monat eine offizielle Sprechstunde im Rathaus ab, in der er immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Mitbürger hat. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 24. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.