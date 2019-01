„Signals“ hat sich bereits 80-mal verkauft

Musikstudio: Am PC produziert Andreas Thölking seine Songs. Mehr als 30 hat er bislang veröffentlicht. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Musik begleitet Andreas Thölking schon sein ganzes Leben. Bei dem 31-jährigen Garreler ist die Musik aber nicht nur eine schöne Nebensache oder gar ein Hobby, zukünftig will er auch Geld damit verdienen.



Mehr als 30 mit dem PC komponierte Songs hat er seit 2008 bereits auf Plattformen wie Youtube oder Soundcloud veröffentlicht. Doch erst von einem Lied war er bislang so überzeugt, dass er es sogar bei Itunes, Amazon, Spotify oder Deezer für 1,29 Euro pro Download zum Kauf anbot. „Der Song heißt ‚Signals‘ und ist vor etwa zwei Monaten erschienen. Etwa 80-mal habe ich ihn mittlerweile verkauft “, berichtet der Garreler. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 23. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

