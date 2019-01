Brexit? Geschwister McIlvenny mit Plan B

Früher gab es den dunklen Pass: Dann folgte die britische EU-Variante. Die Geschwister Ingrid McIlvenny-Böckmann und Robert McIlvenny aus der Gemeinde Garrel könnten bald wieder die dunkle Ausgabe in den Händen halten. Zusätzlich zum neuen Dokument, das sie als Deutsche oder Iren ausweisen würde. Foto: Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Garrel. Die Einbürgerung wäre für Robert McIlvenny kein Problem und auch seine Schwester Ingrid McIlvenny-Böckmann könnte binnen Wochen einen deutschen Pass bekommen. Darauf hat beide der Landkreis Cloppenburg bereits im Sommer hingewiesen, doch so richtig anfreunden können sie sich mit dem Gedanken Nicht. 250 Euro Gebühren werden fällig und, was Robert McIlvenny noch mehr stört: „Ich lebe seit 45 Jahren in der Gemeinde Garrel, spreche Plattdeutsch und soll einen Einbürgerungstest machen". Beide haben deshalb einen Plan B.