Pfarreirat nimmt Zukunft in den Blick

Zukunftsorientiert: Die Mitglieder des Pfarreirates gehen der Frage nach, wie sich die Pfarrgemeinde Sankt Johannes Baptist weiterentwickeln kann. Foto: Schwöppe

Von Hubert Looschen



Garrel. Wie soll sich die Pfarrgemeinde Sankt Johannes Baptist Garrel weiterentwickeln? Wie lässt sich die Zukunft gestalten? Mit diesen Fragen beschäftigte sich der Pfarreirat auf einer Klausurtagung in Stapelfeld. Schon 2016 hatte das Gremium den Pastoralplan beschlossen. Der Plan beschreibt die aktuelle Situation aller vier Gemeinden (Garrel, Falkenberg, Beverbruch und Nikolausdorf) und benennt für die Zukunft drei besondere Schwerpunkte. Zudem soll ein Perspektivwechsel erfolgen: Die Vertreter der Gemeinde gehen zu den Menschen.



