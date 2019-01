Zwei Schwestern sorgen für „Glückhochdrei“

Initiatoren: Stefanie Förster (links) und Katharina Schmauder haben die Aktion „Glückhochdrei“ ins Leben gerufen. Foto: Schmauder

Von Sandra Hoff



Garrel. Glück. Ein vielschichtiger Begriff. Laut Wikipedia beispielsweise ein glücklicher Zufall oder eine das Lebensglück begünstigende Schicksals­wendung. Katharina Schmauder und Stefanie Förster haben mit ihrer Aktion „Glückhochdrei“ dem Begriff eine ganz eigene Bedeutung gegeben.



Im Dezember hatten die beiden Schwestern in diversen sozialen Netzwerken, wie etwa Instagram oder Facebook, dazu aufgerufen, in Form eines Adventskalenders anderen etwas Gutes zu tun. 24 Tage lang. Die Aktion habe schnell hohe Wellen geschlagen. Jeden Tag erhielten die Schwestern Nachrichten aus ganz Deutschland mit Berichten über gute Taten. Mehrere Hundert waren es am Ende. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.