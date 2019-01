„Rücken“ wird bald in Garrel behandelt

Platz für den Orthopäden: Über der Marienapotheke bezieht Carsten Vossmann im März die Zweitpraxis. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Bandscheibenvorfall, Hexenschuss, Ischias – der Rücken ist die Problemzone Nummer eins der Deutschen. Zukünftig können Garreler ihre Beschwerden auch im Heimatort behandeln lassen. Im März eröffnet eine orthopädische Praxis über der Marien-Apotheke an der Hauptstraße – eine Zweitpraxis der Orthopädie aus dem St-Marien-Hospital Friesoythe.



Wann der genaue Startschuss fällt, ob nun zum 1. März oder ob es Mitte des Monats werde, stehe noch nicht fest, sagte Krankenhaus-Geschäftsführer Bernd Wessels auf Nachfrage der MT. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 17. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.