Zum Frühstück gibt´s politische Themen

Politisches Frühstück: Der Landfauenvorstand freute sich über den Besuch von Silvia Breher (Dritte von links) und Karl-Heinz Bley. Foto: Behrens

Garrel (mt). Mit „Frühstück und Politik“ starteten die Garreler Landfrauen ins neue Jahr. Der CDU-Landtagsabgeordnete Karl-Heinz Bley eröffnete die Veranstaltung und nahm zu aktuellen Themen, etwa den Dieselskandal oder zu der Kritik an den Pflegesätzen in der Pflegekammer, Stellung. Er ging auf die Wohnraumsituation in der Gemeinde Garrel sowie auf das Voranschreiten der Digitalisierung ein – insbesondere die Förderung des Breitbandausbaues. Wenig Verständnis zeigte Bley bezüglich der aktuellen Diskussion um den Schutzstatus des Wolfes. Viel Geld werde dafür ausgegeben und für die Kinder beziehungsweise Kindergärten bliebe nichts übrig, erklärte der passionierte Jäger. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

