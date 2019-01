Volksbund: Schüler sammeln Rekordspende

Zum Dank gab es Urkunden: 78 Schüler und Schülerinnen hatten für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gesammelt. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Die Zehntklässler der Oberschule Garrel haben bei der Haus- und Straßensammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) ein Rekordergebnis eingefahren: 5202 Euro. Zum Vergleich: 2010 waren es 683 Euro, 2017 knapp 3000 Euro und im Vorjahr sammelten die Schüler rund 4800 Euro.



Schulleiter Markus Berssen freute sich mit den 78 Schülern, die in 34 Teams unterwegs waren, über die erneut hohe Spendenbereitschaft der Bevölkerung. „Eine außergewöhnliche Leistung“, betonte er. Mehr dazu

