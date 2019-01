Bundesligist kommt zum Spiel nach Garrel

Freuen sich auf ein tolles Spiel und viele Zuschauer: Christina Bruns, Franz-Josef Kettmann und Ludger Bürmann (von links). Foto: Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Garrel. Dreifache Hilfe und dazu ein Sportevent auf hohem Niveau. Das versprechen die Organisatoren eines Trainingsspiels zwischen den Bundesliga-Frauen von Borussia Dortmund und der ersten Damen des BV Garrel, die in der 3. Liga West beheimatet sind. Starten wird die Begegnung am Sonntag, 27. Januar, um 14 Uhr in der Garreler Sporthalle.



Ludger Bürmann, Handballfan und Unterstützer des Events, hatte das Spiel im Zuge der Aktion „Handball hilft“ ersteigert. Der Erlös dieses Projektes fließt der Deutschen Krebshilfe zu. Aber statt nach Dortmund zu fahren, wo es vielleicht nur ein paar Dutzend Zuschauer geben würde, „machen wir eine Charity-Veranstaltung daraus und holen sie nach Garrel“, sagt er im Gespräch mit der MT. Profitieren soll aber auch die Vereins-Jugend und das Hospiz "wanderlicht". Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.