Kinder sammeln 15600 Euro

Mit Krone und Stern: 150 Sternsinger waren in Garrel unterwegs, um gute Wünsche und den Segen für das Jahr 2019 zu überbringen. Der Einsatz hat sich gelohnt. Foto: Looschen

Von Hubert Looschen



Garrel.„Ich freue mich sehr, dass so viele Sternsinger gekommen sind und den Menschen den Segen für das neue Jahr bringen wollen“, sagte Pfarrer Paul Horst bei der Begrüßung zu Beginn des Hochamtes in der Pfarrkirche, das als Aussendungsfeier gestaltet wurde. Sie trügen zum Erfolg „der größten Aktion von Kindern für Kinder“ bei. Es gebe auf der ganzen Welt keine andere so große Aktion von Kindern. 150 Kinder und Jugendliche bildeten 48 Gruppen. „Das sind drei mehr als im Vorjahr“, sagte Daniela Meyer, die die Aktion federführend organisiert hat. Über 15600 Euro wurden gespendet und die werden jetzt für behinderte Kinder und Jugendliche in Peru verwendet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.