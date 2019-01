„Lüttke Lüe“ schüttet 16000 Euro aus

Garreler Bürgerstiftung zieht positive Bilanz des vergangenen Jahres

Haben Bilanz gezogen: Das Kuratorium der Stiftung „Lüttke Lüe“ blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Foto: Elfert

Von Hubert Looschen



Garrel. „Einfach toll!“ Kurz und bündig fasst Ingrid Nienaber, Geschäftsführerin der Garreler Bürgerstiftung Lüttke Lüe, die Bilanz des letzten Jahres zusammen. Die Höhe der Einnahmen im Jubiläumsjahr beläuft sich auf insgesamt etwa 44000 Euro. Davon entfallen 6000 Euro auf Erträge aus dem angelegten Stiftungskapital, 24000 auf Spenden und 14000 Euro kommen aus dem Erlös der Kalenderaktion in der Adventszeit. Dank der guten Einnahmesituation wurden im vergangenen Jahr etwa 16000 Euro ausgeschüttet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.