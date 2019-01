DLRG: Ortsgruppen nutzen Generalprobe

Garrel richtet gegen Ende des Jahres immer einen Vergleichswettkampf aus

Gastgeber: Die Teilnehmer der DLRG-Ortsgruppe Garrel richteten den Vergleichswettkampf aus. Foto: Manuela Wessel

Garrel (mt). Hunderte Rettungsschwimmer waren zu Vergleichswettkämpfen bei der DLRG- Ortsgruppe Garrel zu Gast. Gegen Ende des Jahres richtet die DLRG in Garrel regelmäßig einen Freundschaftswettkampf aus. Zunächst als Treffen mit den benachbarten Ortsgruppen gedacht, etablierte sich der Wettkampf in den vergangenen Jahren zu einem festen Termin im Wettkampfkalender. 18 Ortsgruppen reisten dieses Mal mit ihren 80 Mannschaften von der Altersklasse bis 12 Jahren bis zur Altersklasse Offen an.