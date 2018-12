Rekord bei Gewerbesteuer

Wirtschaftlich erfolgreich: Die Gemeinde erzielte bei der Gewerbesteuer ein Rekordergebnis. Foto: sho

Von Sandra Hoff



Garrel. Ausnahmslos positive Zahlen listete Garrels Bürgermeister Andreas Bartels bei seinem Jahresrückblick auf. Ganz vorne mit dabei: das Gewerbesteuerergebnis mit rund 8, 7 Millionen Euro. „Wir haben unser Haushaltssoll um 2,4 Millionen Euro übertroffen“, erklärte der Verwaltungschef. Zum Vergleich: Im Jahr 2009 waren es nur etwas mehr drei Millionen Euro, 2015 fast sechseinhalb. Insgesamt nahm die Gemeinde an Steuern und Zuweisungen rund 21 Millionen Euro ein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.