Weihnachtssingen wird fortgesetzt

Mehr als 400 Besucher kamen trotz Regen ins Stadion des BV Garrel

Die Plätze auf der Tribüne reichten nicht aus: Mehr als 400 Gäste kamen zum Rudelsingen vor Weihnachten in das Stadion.Foto: hub

„Das ist doch eine tolle Aktion, hat mir sehr viel Spaß gemacht“, lobte ein Gast aus Magdeburg nach dem Weihnachtsliedersingen im Stadion des BV Garrel. Das Lob kam aus berufenem Mund: Die Frau, zu Besuch in Garrel, spielt im Orchester der Magdeburger Oper. Und schon jetzt steht fest: Es wird eine Fortsetzung geben. Mehr als 400 Frauen, Männer und Kinder waren trotz regnerischen Wetters ins Stadion gekommen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.