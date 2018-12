SPD-Politiker diskutieren über Tierschutz

Firmenbesuch: Tobias Bohmann (von links), Helmut Voßmann, Karin Logemann, Detlef Kolde, Axel Brammer, Susanne Mittag, Rainer Spiering und Renate Geuter diskutierten in Nikolausdorf über das Thema „Tierschutz mit IT-Hilfe“. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Nikolausdorf. Heiß diskutiert haben sieben SPD-Politiker mit „Agmadata"-Geschäftsführer Helmut Voßmann bei ihrem Firmenbesuch in Nikolausdorf. Voßmann hielt vor den Mitgliedern des Bundestags, Susanne Mittag und Rainer Spiering, den Landtagsabgeordneten Axel Brammer, Karin Logemann und Renate Geuter sowie den SPD-Mitgliedern Detlef Kolde, Tobias Bohmann und Paul Drees den Vortrag „Tierschutz und Tierwohl mit IT-Hilfe transparent und glaubhaft gestalten".