Symbolbild: dpa

Von Sandra Hoff



Garrel. Der Schlachthof in Oldenburg, der jüngst wegen Tierquälerei in die Schlagzeilen geraten war, soll grundlegend neu aufgestellt werden. Das gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt.

Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Garrel:

19.12.2018 | Schulsozialarbeit: Gemeinde sichert Finanzierung