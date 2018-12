Schulsozialarbeit: Gemeinde sichert Finanzierung

Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Die Finanzierung der Schulsozialarbeit in der Gemeinde Garrel ist gesichert. Der Rat hat sich in seiner letzten Sitzung dieses Jahres einstimmig dafür ausgesprochen, dass die Gemeinde etwa ein Drittel der Kosten bis zu dem Zeitpunkt übernimmt, an dem das Land Niedersachsen wie angekündigt dieser Aufgabe nachkommt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Garrel:

19.12.2018 | Verklemmte Schwäbin sorgt für Lacher