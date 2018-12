Verklemmte Schwäbin sorgt für Lacher

Auf Weltreise: Mit seiner „Else“ legte Thomas Meixner knapp 100000 Kilometer zurück.Fotos: © KKK

Von sandra Hoff



Garrel. Ein Treffen mit einem „Helge-Schneider“-Verschnitt? Ein Klassik-Konzert im Wohnzimmer? Oder eine „Fahrradweltreise“? Der Garreler Kunst- und Kulturkreis (KKK) hat sich wieder einiges einfallen lassen und ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm für das erste Halbjahr in 2019 auf die Beine gestellt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Garrel:

19.12.2018 | 27-Jähriger bei Unfall schwer verletzt