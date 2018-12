27-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Symbolfoto: dpa

Schwer verletzt wurde ein 27-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Garrel. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann um 17.33 Uhr auf dem Heideweg unterwegs. Der Osnabrücker fuhr mit seinem Transporter in Richtung Staatsforsten. Weil er wohl zu schnell unterwegs war, verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen einen Baum.



Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen hatte er den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Vor Ort waren 25 Feuerwehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr Garrel, die den Verletzten aus dem Fahrzeug befreiten. Zur Versorgung waren zwei Rettungs- und ein Notarztwagen vor Ort. Am Transporter entstand Schaden in Höhe von 17000 Euro, er musste abgeschleppt werden.



Besonders hebt die Polizei den couragierten Einsatz der Ersthelfer hervor. Sie versorgten den Verletzten auch noch nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte, sicherten die Unfallstelle ab, setzten den Notruf ab und wiesen die Einsatzkräfte bei deren Ankunft bestens ein.