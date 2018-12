Garrel taucht in Weihnachtszauber ein

Mit Körpereinsatz: Der Kinder-und Jugendchor sangen Weihnachtslieder. Foto: Högemann

Von Yvonne Högemann



Garrel. Weihnachtlich glitzernde Stände mit liebevoll gestalteter Dekoration, schneebedeckte Dächer, funkelnder Lichterschmuck, Weihnachtsbäume und ein stimmungsvolles Programm – das war der „Garreler Weihnachtszauber", der nach erfolgreicher Premiere im vergangenen Jahr am diesjährigen dritten Adventswochenende zum zweiten Mal zahlreiche Besucher anlockte.