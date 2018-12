Ab Neujahr räumt der Bürger selber

Der Winter kann kommen: Frank Langfermann (von links), Andreas Bartels, Henning Rolfes und Bauamtsleiter Christian Kruthoff präsentierten gestern die neue Broschüre. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Garrel. Die Salz-Silos sind gut gefüllt und der Vorrat sollte, wenn kein ungewöhnlicher Wintereinbruch kommt, auch für die kommenden Wochen reichen. Der Grund: Garrel räumt ab dem 1. Januar deutlich weniger Straßen und Gehwege. Der entsprechende Ratsbeschluss wurde vor drei Monaten gefasste und auch mehrfach in den Medien publik gemacht. Bislang gehörte die Kommune zu den wenigen Verwaltungseinheiten, die einen Komplettservice für die Anlieger angeboten hat. Doch dafür ist Garrel mittlerweile zu groß. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.