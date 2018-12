Lilo ist in allen Schulfächern zu Hause

Platz: Das richtige Verhalten im Umgang mit dem Hund zeigt Lehrerin Birte Möller den Schülern der fünften Klasse. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Garrel. Die Fünftklässler können es kaum erwarten, Lilo zu begrüßen und auch der Golden Retriever-Australien Shepherd-Mischling wedelt freudig mit dem Schwanz, als die Jungen und Mädchen ins Klassenzimmer kommen. Es ist Dienstag und das bedeutet: Der Schulhund ist zu Besuch. Bis Birte Möller ihren Hund mitbringen konnte, waren einige Dinge vorher abzustimmen. Sie von dem Projekt überzeugt und Unterstützung gibt es auch von Schulleiter Markus Berssen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.