Großformatige Erinnerungen an Till Klein

Erinnerungen: Die Zeit in Äthiopien hat ihre Spuren auch in vielen Arbeiten des gebürtigen Osnabrückers hinterlassen. Renate Klein (links) hat sie dem Heimatverein geschenkt, für den Günter Buschenlange als Vorsitzender die Werke in Empfang nahm. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Garrel. Ein weiteres Stück Garreler Geschichte befindet sich ab sofort im Besitz des örtlichen Heimatvereins. Renate Klein hat aus dem Nachlass ihres vor fünf Jahren verstorbenen Mannes Till Klein rund ein Dutzend Arbeiten an den Vorsitzenden der Heimatfreunde, Günter Buschenlange, übergeben. Die Bilder und Reliefs werden in den neuen Räumen des Vereins am Osterkamp zu sehen sein und sollen in Zukunft auch bei anderen Gelegenheiten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.