Ist ein Wolf in Garrel unterwegs?

Von Thomas Vorwerk



Garrel. Möglicherweise durchstreift wieder ein Wolf die Region. Am vergangenen Freitag wurde im Bereich Kammersand in Garrel ein getötetes Reh gefunden, das deutlich Bissspuren aufweist. „Die Wahrscheinlichkeit, dass dies ein Wolf war, ist hoch“, sagte gestern Hegeringleiter Markus Göken im Gespräch mit der Münsterländischen Tageszeitung. Der junge Kitzbock war vermutlich von einem Auto angefahren worden, denn es wurden Brüche am Lauf und am Hüftknochen festgestellt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

