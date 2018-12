Leevke inspiriert zu märchenhaftem Buch

Druckfrisch: Martina van Lengen, Tochter Leevke und Christine Rosenthal sind stolz auf das erste gemeinsame Buch. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Garrel. „Mama, erzähl mir eine Geschichte“. Ein Satz, den wohl alle Mütter kennen, doch für Martina van Lengen wurde mehr daraus, denn seit wenigen Tagen ist ihre Geschichte als Bilderbuch erhältlich. Gewidmet ist das Erstlingswerk natürlich Tochter Leevke, die sich riesig über das Buch freut. Es sollte eine eigene Geschichte sein. Nichts aus dem Bücherregal. Und ein Pferd musste darin vorkommen. Glitzersattel sollte es heißen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.