Familie rettet sich in der Nacht vor Feuer

Foto: Christian Kurmann, Feuerwehr Garrel

Garrel (mab). Bei einem Brand in einem Zweifamilienhaus ist eine fünfköpfige Familie aus Garrel zum Glück nur leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilte, brach gegen 3.20 Uhr in einem Zimmer im Obergeschoss des Hauses das Feuer aus. Ein 43-Jähriger, seine 39-jährige Ehefrau und die drei Kinder im Alter von vier, sieben und neun Jahren wurden durch die Rauchentwicklung leicht verletzt.



Die Freiwillige Feuerwehr Garrel rückte mit 40 Einsatzkräften zum Haus an der Straße „Zur Schlagge“ aus. Das Zimmer, in dem der Brand entstanden war, wurde vollständig zerstört, weitere Räume sind durch den Brand derart in Mitleidenschaft gezogen worden, dass sie unbewohnbar sind. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte zumindest verhindert werden, dass die Flammen auf die Wohnung im Erdgeschoss übergreifen. Die Feuerwehr konnte außerdem einen Hund und eine Katze aus dem Haus retten.



Warum das Feuer entstand, ist noch unklar. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 70.000 Euro.