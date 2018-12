Tankstelle in Garrel überfallen

Symbolfoto: dpa

Garrel (mab). Mit Bargeld in bislang unbekannter Höhe sind am Montagmorgen die Täter nach einem Raubüberfall auf einer Tankstelle geflohen. Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, passierte der Überfall zwischen 5.40 und 5.43 Uhr auf dem Tankstellengelände an der Hauptstraße. Eine 39-Jährige wurde von den bislang unbekannten Tätern von hinten überrascht. Die Frau wurde mit einem Gegenstand und dazu gezwungen, das Bargeld herauszugeben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04474/310 entgegen