Bouleplatz und Frühschoppen kommen

Gehirnjogging: Im Beenden von Redensarten sind die Senioren unschlagbar. Foto: Yvonne Högemann

Beverbruch (yhö). Zufrieden blicken die Verantwortlichen des Vereins Beverbrucher Begegnung auf die vergangenen zwölf Monate zurück. Besonderer Höhepunkt war im Sommer die Anschaffung eines behindertengerechten neunsitzigen Fahrzeugs. Darüber berichtete Otto König, Vorsitzender des Vereins, auf der jüngsten Generalversammlung. Nach der Einweihung des neuen Domizils im September 2017 bietet die Beverbrucher Begegnung mittlerweile an drei Tagen in der Woche die Betreuung von Senioren an.