Kein Adventskalender übriggeblieben

Viele Glücksfeen: Hubert Looschen hatte im Barbara-Kindergarten Unterstützung bei der Ziehung der Gewinnzahlen. Alles geschah unter notarieller Aufsicht. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Garrel. Der Adventskalender der Garreler Bürgerstiftung „Lüttke Lüe“ ist ein Renner. Als Vorsitzender Hubert Looschen am Donnerstag die Geschäfte abklapperte, in denen die Kalender verkauft wurden, hörte er allerorts „ausverkauft“. Entsprechend gut gelaunt war er gestern, als im Barbara-Kindergarten die Lose im Beisein von Notar Bernard Tepe und Kuratoriumsmitglied Franz-Josef Behrens gezogen wurden. Die Nummern werden den Preisen zugeordnet und in den folgenden 24 Tagen in der MT und auf der Homepage der Stiftung (www.garreler-buergerstiftung.de) veröffentlicht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.