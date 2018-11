Nach 2,5 Monaten freie Fahrt auf der B72

Machen den Weg frei: Mitarbeiter der ausführenden Unternehmen und des Straßenbauamtes. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Petersfeld. „Pünktlich wie die Maurer", nannte Klaus Haberland, Leiter der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen, am Donnerstag das Ende der Bauarbeiten auf der B72. Zur Mittagszeit wurden die Baken von der Fahrbahn genommen und damit fließt der Verkehr wieder offiziell zwischen Thüle und Petersfeld. In Richtung Cloppenburg allerdings rollen die Fahrzeuge noch mit reduzierter Geschwindigkeit.