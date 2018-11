Idee aus Mexiko wird in Garrel zum Erfolg

Freuen sich über die Spenden: Jan Ferneding (von links), Gabriela Lara), Pheline Ducamp und Manuela Büscher werden beim Verschenke-Flohmarkt ehrenamtlich mithelfen. Foto: Sandra Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Bereits zum fünften Mal organisiert Gabriela Lara am Sonntag, 2. Dezember, einen Verschenke-Flohmarkt in Garrel. Nach dem Motto „Was wäre auf dieser Welt alles möglich, wenn jeder dem anderen helfen würde“ können die Besucher Kleidung in allen Kindergrößen sowie Spielzeug ergattern – und das kostenlos. Die Aktion „Kaufen ohne Geld“ ist in dieser Form im Landkreis Cloppenburg einmalig. Dabei stand der ungewöhnliche Markt dieses Jahr zunächst auf der Kippe.



„In den vergangenen Jahren haben wir den Flohmarkt immer in der St.-Johannes-Kindertagesstätte ausgerichtet“, berichtet Lara. Aus Platzgründen sei dies aber nicht mehr möglich, vor Ort sei ausgebaut worden „und die Räume werden jetzt anders genutzt“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 28. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.