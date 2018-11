Landjugend verteilt Weihnachtsgrüße

Überbringen Weihnachtsgrüße: Michael Grothaus (von links), Marcel Stuntebeck, Patrick Säger, Mona Brandewie, Lukas Wiese und Maik Wieghaus bereiten die Adventstüten vor. Foto: Sandra Hoff

Von Sandra Hoff



Falkenberg. Die KLJB Falkenberg hat sich für dieses Jahr eine besondere Weihnachtsaktion ausgedacht. Am ersten und zweiten Adventssonntag bringen sie allen Falkenbergern, die älter als 80 Jahre alt sind, Weihnachtsgrüße vorbei. Persönlich. Paul Horst, Pfarrer der Kirchengemeinde St. Johannes Baptist, hat die Landjugendlichen auf die Idee gebracht. „Wir waren vor einigen Wochen bei ihm zum Essen eingeladen“, berichtet Vorsitzender Patrick Säger. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.