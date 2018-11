Garrel: Zwei Anzeigen in fünf Minuten

Symbolfoto: dpa

Garrel (her). Zwei Anzeigen innerhalb von fünf Minuten wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis handelte sich ein 32-Jähriger aus Garrel am Donnerstag ein. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde der Mann um 15.30 Uhr kontrolliert. Er konnte keinen Führerschein vorzeigen, versicherte aber, einen zu besitzen und diesen in seiner Wohnung zu haben. Trotz eindringlicher Belehrung fuhr er dann auch dorthin. Dort gestand er schließlich, keinen Führerschein zu besitzen.