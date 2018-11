Gemeinde Garrel soll weiter wachsen können

Archivfoto: dpa

Von Sandra Hoff



Garrel. Die Garreler SPD rümpft die Nase, wenn es um die Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) geht: Weil Neubaugebiete strengeren Grenzwerten unterliegen, ist eine Ausweisung neuer Baugebiete aktuell fast unmöglich in der Gemeinde Garrel. Die Sozialdemokraten fordern nun eine Anpassung der Richtlinie In dieser ist unter anderem festgelegt, welche Parameter der jährlichen Immissionsbelastung die Bebauung eines Grundstückes noch möglich erscheinen lassen.



„Diese Regelung führt dazu, dass eine Vielzahl der ortsnahen Flächen im Hauptort, aber auch in den Nebenorten für eine Wohnbebauung nicht mehr zur Verfügung stehen und dementsprechend nicht überplant werden können“, erklären die Garreler Sozialdemokraten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 22. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.